Согласие Путина прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины объяснили

Согласие президента России Владимира Путина не бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины говорит о доброй воле российского лидера. Такое мнение высказал в беседе с МК.RU политолог Сергей Марков.

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Вечером 18 марта Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой беседы стал украинский конфликт.

«Думаю, что Россия хочет сделать подарок Трампу», — заявил Марков.

Поскольку Москва не может пойти не предложенную главой Белого дома полную приостановку боевых действий, остановка ударов по энергетике демонстрирует стремление России завершить конфликт, пояснил он.

По мнению Маркова, при отсутствии окончательной договоренности о прекращении огня Москва и Вашингтон будут стараться уменьшить «гуманитарную и инфраструктурную цену» противостояния.

В ночь на 19 марта украинские войска ударили по нефтебазе в Краснодарском крае. Военкор Александр Коц назвал это ответом Владимира Зеленского на достигнутую Путиным и Трампом договоренность.