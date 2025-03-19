Останется ли Одесса за Украиной: Пинчук объяснил особое «условие Путина»
В СМИ появилась информация об особом «условии Путина» по Украине. При его соблюдении Одесса может остаться частью Украины. Подробности об этом рассказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.
«Здесь не стоит вопрос о том, готов ли Киев признавать или не признавать новые регионы России. Россия ведет переговоры не с Киевом, а с США», – отметил эксперт.
По его словам, сегодня у РФ есть контроль над четырьмя территориями. Завтра, если РФ будет контролировать Одессу, значит, будет и этот фактор признаваться.
Разговор Путина и Трампа: главные заявления
Стоит отметить, что в данный момент официально «условие Путина» по Одессе и другим городам Украины не было озвучено, передает телеканал «Царьград».
Напомним, портал 360.ru сообщал, что в Киеве начали бить тревогу из-за возможной потери контроля над портом в Одессе.