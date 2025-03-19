Останется ли Одесса за Украиной: Пинчук объяснил особое «условие Путина»

В СМИ появилась информация об особом «условии Путина» по Украине. При его соблюдении Одесса может остаться частью Украины. Подробности об этом рассказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

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«Здесь не стоит вопрос о том, готов ли Киев признавать или не признавать новые регионы России. Россия ведет переговоры не с Киевом, а с США», – отметил эксперт.

По его словам, сегодня у РФ есть контроль над четырьмя территориями. Завтра, если РФ будет контролировать Одессу, значит, будет и этот фактор признаваться.

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Стоит отметить, что в данный момент официально «условие Путина» по Одессе и другим городам Украины не было озвучено, передает телеканал «Царьград».

Напомним, портал 360.ru сообщал, что в Киеве начали бить тревогу из-за возможной потери контроля над портом в Одессе.