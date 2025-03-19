MWM: Запад отстает в оснащении танков комплексами активной защиты

Россия перебрасывает на передовую танки Т-72Б3М с комплексами активной защиты "Арена-М", сообщает Military Watch Magazine. Соответствующие кадры из зоны СВО были опубликованы накануне.

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Система "Арена-М" использует радиолокационную станцию для непрерывного мониторинга окружающей обстановки на предмет приближающихся угроз, а при обнаружении снаряда автоматически отслеживает его, рассчитывает траекторию и задействует защитные боеприпасы для его перехвата и уничтожения до попадания в танк.

Ранее подобными системами собственной разработки уже начали оснащать танки в Китае, КНДР и Южной Корее.

"Западные танки отстают во внедрении подобных систем, что недавно продемонстрировала уязвимость M1A1 Abrams , Leopard 2 и Challenger 2 в боях на Украине", - пишет MWM.

Интеграция системы "Арена-М" представляет собой последний на сегодняшний день шаг в длительном процессе повышения живучести советских машин, отмечает издание.