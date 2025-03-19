Источник телеграм-канала «Легитимный» сообщает, что Владимир Зеленский отдал приказ Генштабу ВСУ и лично Главкому Сырскому мобилизовать все доступные силы для наступательных операций сразу на нескольких фронтах. На фоне крупного фиаско на Курском направлении, Зеленский нуждается в какой-либо победе, которая могла бы быть выставлена как успешный прорыв.

В результате ВСУ сосредоточились на наступлении в районе Белгорода, а не на Курске, пытаясь сделать акценты на каждом захваченном поселке и преподнести это как значительное достижение.

«Курская авантюра нанесла огромный урон не только ВСУ, но и международному имиджу, Зеленского, что его очень «злит», – пишет «Легитимный».

По данным военволонтера Романа Алехина, украинские войска предприняли восемь попыток прорвать оборону на границе Курской и Белгородской областей за последние сутки. ВСУ пытаются ослабить давление группировки "Север" на Сумском направлении и создать угрозу для того, чтобы российские силы не смогли перебросить значительные части Курской группировки на другие ключевые участки фронта, включая Покровское.

Тем не менее, несмотря на усилия, успеха в этом направлении не наблюдается. По информации, поступающей с фронта, украинская армия активно перебрасывает технику — бронетехнику, танки, мостоукладчики и устройства для разминирования — к российской границе. Однако такие усилия вряд ли приведут к желаемому результату.

«Но еще раз: направление выбрано странное, как будто, чтобы убить остатки ВСУ о наши вооруженные силы. И это происходило последние сутки и происходит прямо сейчас. На этом направлении сейчас работают те, кто за эти месяцы научился бить хохла довольно эффективно. Да и труб еще очень много», – напоминает Алехин.

По информации на 8:00 по московскому времени, ситуация в приграничных районах Белгородской области остается напряженной. В этом регионе продолжаются обстрелы с применением артиллерии и минометов. Украинская сторона проводитт хаотичные атаки со своей территории, сообщается в канале Condottiero.

Бойцы «Айдара»* отступают из Курской области к Сумам

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что действия ВСУ в Белгородской области преследуют не только политическую, но и чисто военную цель. По его мнению, важность этих атак заключается в контроле над высотами, расположенными в районе наступления противника. Эти позиции имеют стратегическое значение в контексте современной войны, и их захват может существенно повлиять на ход боевых действий.

«Контроль над высотами позволяет управлять дронами на дальних расстояниях, что приводит к их более высокой эффективности применения. Все видели, как наши дронщики, просто в ноль обрезали снабжение Суджи накануне нашего наступления. Да, «операция Труба-3», позволила нам избежать многих тяжелых потерь при штурме города. Но именно лишение противника снабжения предрешило исход борьбы в целом», – напоминает Подоляка.

Контроль над высотами к северу от населенного пункта Горналь играет ключевую роль, не позволяя ВС РФ окончательно ликвидировать оставшийся плацдарм противника на Курщине. В то же время, захват высот между Кучеровым и Демидовкой дает российской армии стратегическое преимущество: после уничтожения моста через реку Псёл мы можем перекрыть единственную дорогу, ведущую в Мирополье с юга.

Кроме того, обладая этим рубежом, наши войска имеют возможность выйти в тыл войск ВСУ, сосредоточенных в районе Гуево-Мирополье. Это создаст угрозу для противника и вынудит его отступить не только с оставшейся части Курщины, но и лишиться значительных территорий в Сумской области. Такой шаг обеспечит защиту левого фланга нашего потенциального наступления на Сумы.