Рогов: украинских военных выбили из Жеребянок
ВС РФ, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки.
«Враг выбит из Жеребянок», - заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Активные боевые действия, по данным Рогова, развертываются севернее села.
Запорожская область – российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года.