ВС РФ, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки.

«Враг выбит из Жеребянок», - заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Активные боевые действия, по данным Рогова, развертываются севернее села.

Запорожская область – российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года.