Рогов: украинских военных выбили из Жеребянок

Московский Комсомолециещё 6

ВС РФ, как сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки.

Украинских военных выбили из Жеребянок
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«Враг выбит из Жеребянок», - заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Активные боевые действия, по данным Рогова, развертываются севернее села.

Запорожская область – российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года.

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