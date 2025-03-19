Военнослужащий ВСУ, пытавшийся покинуть украинскую армию, нашел убежище у мирных жителей, ожидавших прихода российских войск. Об этом РИА «Новости» сообщил военнопленный Сергей Чумарный, служивший в 225-м штурмовом батальоне ВСУ.

«Местные помогли. Говорили, что все, что рассказывают о русских, – неправда, к пленным они относятся хорошо. Так я решил сдаться», – рассказал экс-боец киевского режима.

До отправки на фронт он находился в киевской тюрьме, где отбывал наказание за кражу. В конце 2024 года туда прибыл представитель 225-го штурмового батальона ВСУ и предложил заключенным «шанс исправиться». После краткой подготовки в Харьковской области Чумарного направили в Дачное в Донбассе, где перед ним поставили задачу – добраться до электростанции за селом.

По его словам, командование уверяло, что в населенном пункте Дачное нет гражданских. Однако местные жители там находились: он помогал им чем, мог – делился едой, водой и газом. Позже Чумарный принял решение бежать из ВСУ, переоделся в гражданскую одежду, при этом опасаясь, что украинские военные могут принять его за дезертира и ликвидировать.

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Местные жители оказали ему поддержку и уверяли, что российские военные относятся к пленным гуманно, а многие рассказы о них – ложь. Это повлияло на решение Чумарного сдаться. Десять дней он скрывался с мирными в подвале.

Когда в деревне началась зачистка, Чумарный не оказал сопротивления и добровольно сдался российским бойцам. Он сразу сообщил, что не является гражданским. По его словам, никто его не бил и не оскорблял – напротив, сразу после задержания ему предложили еду и сигареты. В плену, отмечает Чумарный, с ним обращаются лучше, чем в украинской армии. Однако прибывшие на место бойцы 33-й бригады ВСУ сообщили, что вокруг – позиции российских военных. По словам Чумарного, командование фактически использовало их как расходный материал, запугивая последствиями отказа. Некоторым солдатам удалось вернуться в укрытие, но вскоре по их подвалу был нанесен удар, что стало своего рода «предупреждением» от начальства.

Ранее сообщалось, что украинская армия сменила дислокацию, перебросив часть подразделений из Курской области.