Рогов сообщил об ударе российских войск по складам топлива ВСУ

Российские войска поразили склады топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он заявил ТАСС, что это повлияет на снабжение подразделений ВСУ.

«Наши войска отработали по нефтебазе, есть попадания в резервуары, где хранилось дизельное топливо, предназначенное для военной техники», — отметил он.

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Как утверждает Рогов, это — ощутимый удар с точки зрения обеспечения украинских войск топливом на запорожском направлении. Собеседник агентства уточнил, что удар был нанесен в ночь с 17 на 18 марта.