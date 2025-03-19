ВСУ под Харьковом размещаются в домах насильно эвакуированных жителей

Военнослужащие Вооружённых сил Украины в населённом пункте Золочев Харьковской области размещаются в домах насильно эвакуированных мирных жителей.

Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Пункты дислокации выбираются с учётом расположения рядом административных зданий, учебных и дошкольных заведений, а также мест скопления мирных граждан», — рассказал эксперт.

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По его словам, украинские солдаты размещают технику и вооружение на территории предприятий, в том числе частных.

Марочко добавил, что ВСУ проживают малыми группами в домах и квартирах мирных граждан, которых насильно эвакуировали из города, а передвигаются они в пределах населённого пункта в основном на гражданских автомобилях и мотоциклах, которые вероятно «отобрали у мирного населения».

Ранее глава областной военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с ТАСС рассказал, что ВСУ совершают массовые убийства мирных жителей региона при отступлении.