ГБР обвинило бригадного генерала в больших потерях личного состава

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило генерала вооруженных сил страны в больших потерях во вверенном ему подразделении. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

Имя бригадного генерала не указывается. Известно, что он командовал 23-м отдельным стрелковым батальоном, в марте 2023 года - сентябре 2024-го понесшим значительные потери на Лиманском и Харьковском направлениях. ГБР обвиняет высокопоставленного военного в бездействии, которое привело к потерям личного состава, массовому дезертирству и утере боеспособности подразделения.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о халатности в условиях военного положения. Генералу грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. 25 января сообщалось, что бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Галушкина по решению суда повторно арестовали за потерю части Харьковской области Украины.