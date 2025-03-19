В Киеве после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

В Киеве второй раз за ночь прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

"В Киеве были слышны повторные взрывы", — говорится в сообщении. На данный момент в Киеве звучит сигнал ракетной опасности. Этой же ночью издание уже сообщало о взрывах. Информации о том, в каком именно районе прозвучали взрывы, на данный момент не поступало.

До этого украинское издание "Страна.ua" сообщало, что в городе Мерефе Харьковской области после взрывов уничтожен нефтеперерабатывающий завод.

Известно, что до ударов завод работал на 10% своей мощности, а после них и вовсе не смог функционировать. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.