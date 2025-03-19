Операция «Поток» Вооружённых сил России обернулась кошмаром для украинских боевиков.

Об этом ТАСС сказал командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Даже когда их взяли в плен, они так и не могли понять, что с ними произошло. Для них это стало настоящим ужасом», — заявил Алаудинов.

Ранее он сказал о том, что почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ.

Российские штурмовики во время операции «Поток» в Курской области шли по трубе полусогнутые, а если им не хватало воды, то конденсат из трубы собирали ваткой. Когда военные вышли на улицу, некоторые из них не могли напиться, а многие бутылки с водой были замёрзшие, потому приходилось «кусать лёд». Всё это они рассказали военкору RT Владу Андрице.