Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

Российская армия получила преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

Глава Белого дома объяснил, что выгодное положение образовалось из-за окружения украинской группировки войск. По его словам, в котле оказались около 2,5 тысячи бойцов ВСУ. «Они в плотном кольце, это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — добавил американский лидер.

Ранее офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник раскрыл, что десятки офицеров стран НАТО и иностранных наемников ВСУ попали в окружение в Курской области. По его словам, они работали наводчиками. «И бог знает сколько там наемников, все с паспортами стран Запада, как на подбор», — заявил он.