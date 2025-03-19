Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

Lenta.ru

Российская армия получила преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox News.

Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя
© РИА Новости

Глава Белого дома объяснил, что выгодное положение образовалось из-за окружения украинской группировки войск. По его словам, в котле оказались около 2,5 тысячи бойцов ВСУ. «Они в плотном кольце, это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — добавил американский лидер.

Ранее офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник раскрыл, что десятки офицеров стран НАТО и иностранных наемников ВСУ попали в окружение в Курской области. По его словам, они работали наводчиками. «И бог знает сколько там наемников, все с паспортами стран Запада, как на подбор», — заявил он.

Военные новости
Станислав Крапивник
Дональд Трамп
НАТО
Соединенные Штаты
Украина