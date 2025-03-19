Самый большой в мире подводный ракетоносец "Дмитрий Донской" превратят в музей

Он еще послужит Родине и флоту! - так, если коротко, отреагировали моряки-подводники, ветераны подплава и корабелы на известие о том, что подводный крейсер "Дмитрий Донской" не будет пущен на иголки, а станет филиалом Центрального Военно-морского музея имени императора Петра Великого.

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У "Российской газеты" есть информация о том, что группа специалистов, в том числе представители ЦВММ, недавно посетили Северодвинск и ознакомились с состоянием корабля, который сейчас находится в акватории Центра судоремонта "Звездочка".

Вопрос о возможной музеефикации крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской" поднимался неоднократно еще до вывода его из боевого состава. А после того, как это неизбежно случилось, многие ветеранские, общественные и профессиональные организации, связанные с ВМФ, предприятиями ОСК и "Росатома" сошлись в общем стремлении сберечь, сохранить для истории и потомков уникальное творение ума и рук человеческих - самый мощный из когда-либо построенных подводный ракетоносец, который верой и правдой служил в составе Краснознаменного Северного флота более 40 лет и соединил собой три поколения АПЛ и два столетия их истории.

Два года назад, в преддверие очередного Дня моряка-подводника, который отмечают 19 марта, Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны России и гендиректору "Росатома" с просьбой не допустить утраты "уникальной субмарины, являющейся символом мощи отечественного оружия и создать из тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 941 "Акула" (ТАРПК СН "Дмитрий Донской) учебно-выставочный комплекс".

Еще ранее с такой же инициативой выступило Общероссийское движение поддержки флота, к нему присоединились трудовые коллективы ОСК, ветераны ВМФ, известные военачальники.

Летом 2024 года, перед началом Петербургского международного экономического форума, на крауд-платформе идея.росконгресс.рф была размещена петиция за превращение крейсера "Дмитрий Донской" в музей и объявлен сбор средств на эти цели. Для участников форума, говорилось в обращении, это "инвестиции в свой имидж", что стало бы "примером ответственного подхода к сохранению истории страны со стороны крупного бизнеса".

По своим каналам и уже непосредственно к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о судьбе уникального корабля обратились председатель Регионального общественного объединения адмиралов и генералов Военно-морского флота "Клуб Адмиралов", бывший главком ВМФ России (1997-2005), адмирал флота Владимир Куроедов и глава Наблюдательного совета ассоциации "Клуб Русская морская традиция" Юрий Шамалов.

Известный принцип "Вода камень точит" в конце концов сработал. Как подтвердили "РГ" из четырех, не зависимых друг от друга источников, предложения и аргументы в пользу сохранения корабля приняты, по ним даны адресные поручения командованию Минобороны и ВМФ, руководству Объединенной судостроительной корпорации, "Росатому" и правительству Санкт-Петербурга о проработке всего плана и последовательности работ, необходимых для музеефикации столь сложного объекта.

В конструкторском бюро "Рубин", где был спроектирован ТК-208, и на Севмаше, где его построили, а спустя время перевооружили, грядущую перемену в судьбе "Дмитрия Донского" встретили с воодушевлением и готовы оперативно решать все зависящие от них вопросы. А те, кто служил на этом корабле и подводных ракетоносцах аналогичного проекта 941, уже обмениваются хорошей новостью между собой и делятся комментариями с "Российской газетой".

Прямая речь

Олег Цыбин, капитан I ранга, командир ТК-208 "Дмитрий Донской" в 2006 -2022 годах:

- Из документа, о котором речь, можно заключить, что наш корабль собираются сделать филиалом Военно-морского музея имени Петра Великого. Необходимые распоряжения выданы. Сейчас идет проработка всего, что может быть связано с подготовкой и перемещением "Дмитрия Донского" для последующей музеефикации. На плавдок ПД-50, в котором мы в 2018 году стояли в Росляково, теперь рассчитывать не приходится. А другого, чтобы смог поднять "Акулу", пока нет. Надежда на тот, что сейчас по заказу "Росатома" строится…

Александр Ушаков, капитан I ранга, командир крейсера ТК-17 в 1993-1995 годах:

- Вопрос о перебазировании, транспортировке такого объекта не менее важен, чем все остальное. Своим ходом - исключено, это понятно. А такую громадину в доке да через пять морей, включая Норвежское и Северное, более чем проблематично, если не сказать - рискованно. На буксире куда более реально. Скажу из собственного опыта: ТК-202, это второй за головным ТК-208 корпус "Акулы", мы перевели буксиром "Николай Чикер" из Западной Лицы в Северодвинск за 54 часа.

Владимир Мальцев, председатель общероссийского Движения поддержки флота:

- Принято очень своевременное решение. Это важно не только для наших современников, но и для будущих поколений. Россия с петровских времен - великая морская держава. ТК-208 "Дмитрий Донской" - яркое тому свидетельство, вершина научно-технической мысли. Он был создан благодаря нашим корабелам, ученым, конструкторам, инженерам, рабочим. Это будет выдающийся музей, показывающий всему миру величие нашего государства.

Сергей Шняк, капитан I ранга, командир ТК-208 в 1997 -2001 годах:

- Сейчас главное - не накручивать в стоимости тех работ, которые реально нужны для превращения действующего корабля в действующий музей. Выгрузить отработавшее топливо - да, не обсуждается. Там же, на "Звездочке", можно удалить часть оборудования из реакторного отсека, остальное - дезактививровать, как это сделали на ледоколе "Ленин". А сам реакторный отсек и смежные с ним из прочных корпусов не вырезать - оставить весь крейсер в сохранности. Это и по сути правильно, и миллионы рублей сбережет.

Взгляд

Николай Черкашин, писатель-маринист, капитан I ранга:

"Дмитрий Донской" - это грандиозный памятник научно-трудовому подвигу всего советского, российского, нашего народа. Мало кто знает сегодня, что каждый город-городок-городище, каждое село или союзная столица, каждый регион страны, будь это Урал или Донбасс, Сибирь или Приморье, Питер или Крым, Кавказ или Белоруссия, - все, так или иначе, теми или иными заводами, фабриками, лабораториями специалистами - каждый и все вместе причастны к разработке, проектированию, постройке, испытаниям, освоению такого чудо-корабля.

Причастны пусть не турбинами или реакторами, перископами или гребными винтами, а хоть в самом малом, но причастны. Например, мозаичным панно в кают-компании или часами на переборке отсека. Суповым черпаком ("чумичкой" по-флотски) или вольером для канареек в комнате отдыха, банками со "сгущенкой" или штатным баяном в матросском кубрике...

Трудно, а скорее всего, и невозможно найти нечто иное, что бы так зримо говорило о совокупном труде - умственном и физическом, о совокупном мастерстве народа, его таланте, о его упорстве создавать великое, уникальное.

Эта атомарина, этот корабль равновелик России по масштабу, по стати, по руке...

"Спаси и сохрани!" - обращаемся мы к Богу, говоря о своих страхах и бедах.

Спасти и сохранить! - убеждаем мы самих себя, говоря о нашей транснациональной гордости - о "Дмитрии Донском". Никто и никогда уже ничего подобного не создаст и не построит…

Конечно, построят когда-нибудь другие уникальные по-своему корабли. Но ведь здесь, в отсеках "Дмитрия Донского", кроме восхищения и гордости, возникает еще одно важное чувство - причастности этого корабля к истории нашей страны и его "внедренности" в историю человечества, частью которой была (да и сегодня остается) "холодная война" в Мировом океане. А само пространство внутри холодного металла одухотворено жизнью экипажа, судьбами командиров, жизнью сотен людей, которые водили подводный крейсер в дальние походы, совершали свои, невидимые миру подвиги. Да и видимые - тоже.

Души этих людей оставили след на стальных переборках, приборных панелях, в шахтах, на линзах перископов. Значит, это и им памятник, вполне соразмерный подвигу всего отечественного подплава. Ибо и до "Акул", и после под воду уходили многие поколения моряков-подводников. Уходили, возвращаясь и не возвращаясь из глубин, добывая в них славу себе, своим кораблям, своей стране.

"Дмитрий Донской" - это корабль-пантеон. Потерять такой, отдав команду на слом, - столь же неразумно (если не сказать хлеще), как если бы египтяне разобрали вдруг на кирпичи пирамиду Хеопса и сказали при этом: "Извините, но нам очень нужны стройматериалы".