NBC: США рассматривает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от назначения своего представителя на должность главнокомандующего силами НАТО в Европе. Об этом сообщает портал NBC News.

Командующим объединенными силами НАТО в Европе всегда был американский генерал. Первым этот пост занял Дуайт Эйзенхауэр. Сейчас главкомом ОВС является Кристофер Каволи.

По данным NBC, Пентагон проводит "значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США". Отказ от назначения командующего ОВС НАТО в Европе позволит Вашингтону серьезно сократить расходы.

По мнению аналитиков, отказ от этой должности будет иметь серьезное символическое значение и продемонстрирует "изменение баланса сил в НАТО". Таким образом Вашингтон покажет, что уже не заинтересован брать на себя бремя защиты Европы.

По данным NBC, в планах Пентагона также объединение Европейского и Африканского командования США в единую структуру. Кроме того, Вашингтон может ликвидировать Южное командование США во Флориде и слить его с Северным командованием.