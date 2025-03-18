В Пентагоне готовят массовые сокращения

В Пентагоне намерены сократить от 50 до 60 тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, целью Пентагона является сокращение рабочих мест на 5-8%. Для этого ведомство намерено ежемесячно увольнять около шести тысяч сотрудников, не ища замену для тех, кто уходит по собственному желанию.

«Примерно от 50 до 60 тысяч гражданских рабочих мест будут сокращены в Пентагоне, но менее 21 тысячи работников, которые приняли план добровольной отставки, уйдут в ближайшие месяцы», — говорится в тексте.

Напомним, что после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести масштабные сокращения в правительстве и проверку расходов ведомственных структур.