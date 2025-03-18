Совбез Белоруссии завершил изготовление баз для комплексов «Орешник»

В Белоруссии произвели машины, на которых будет базироваться ракетный комплекс «Орешник». Об этом рассказал госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович.

«Мы завершаем изготовление необходимого количества машин, которые в ближайшее время будут переданы России. На них установят средство поражения „Орешник“. Этот ракетный комплекс — продукт Союзного государства», — передает ТАСС слова Вольфовича.

Уточняется, что в Белоруссии уже подготовлены места для базирования мобильных ракетных комплексов. Они сохранились еще со времен СССР, отметил госсекретарь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гиперзвуковые комплексы «Орешник» скоро поступят на армии. Он обсуждал этот вопрос с членами Совбеза, передает «Национальная служба новостей».