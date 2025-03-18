На территории Казахстана обнаружили упавший беспилотник

На территории Таскалинского района Западно-Казахстанской области обнаружили упавший беспилотник. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

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Уточняется, что беспилотник упал на территории поселка Атамекен, который расположен ближе всего к России. Длина БПЛА составляет 300 сантиметров.

«Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в тексте.

На место выехали сотрудники департамента полиции Западно-Казахстанской области вместе с представителями районного акимата и службы по чрезвычайным ситуациям. Также туда были направлены саперы.

Согласно информации Telegram-канала «Уральск 404», упавший беспилотник относится к типу «Герань-2», который активно применяется в ходе военных действий на Украине.

Ранее в Западно-Казахстанской области уже находили БПЛА. Инцидент произошел в феврале. Внешний вид дрона соответствовал характеристикам разведывательного БПЛА Crecerelle, производимого французской компанией Sagem.