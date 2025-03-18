МО РФ: Киев атаковал Белгородскую область на фоне переговоров Путина и Трампа

Украина попыталась 18 марта атаковать Белгородскую область для дискредитации мирных усилий президента США Дональда Трампа на фоне предстоящих переговоров Вашингтона и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта 2025 г. переговоров … и дискредитации мирных инициатив президента США Трампа, утром киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Минобороны, ВСУ пытались вклиниться в западной части Белгородской области в направлении сел Демидовка и Прилесье.

Всего в течение дня Киев предпринял пять атак и задействовал в провокации до 200 военных и 29 единиц военной техники, в том числе танки и бронемашины.

Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Однако все атаки ВСУ были отражены действиями группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк и семь ББМ.

Владимир Путин и Дональд Трамп почти два с половиной часа сегодня вечером говорили по телефону. Лидеры обсудили целый ряд вопросов, в том числе в ходе беседы было названо ключевое условие достижения мира на Украине - полное прекращение военной помощи Киеву.