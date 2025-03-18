Al Masirah: хуситы ударили по израильской авиабазе Неватим
Хуситы нанесли ракетный удар по израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.
«Вооружённые силы... нанесли удар по авиабазе Неватим с применением гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — подчеркнули журналисты.
Утром 18 марта йеменские хуситы сообщили о нанесении очередного удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.
Ранее они заявляли, что также продолжат атаковать коммерческие суда и военные корабли США, если Вашингтон будет наносить удары по Йемену.