Гладков сообщил о сложной обстановке в Краснояружском районе

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

© телеграм-канал "Настоящий Гладков"

По его словам, Минобороны, погранслужба, добровольческое формирование "Барс-Белгород" и подразделение "Орлан" выполняют поставленные боевые задачи и занимаются обеспечением безопасности жителей в районе наряду с местными властями.

"Самое главное: на нашей территории противника нет", – добавил Гладков.

В ночь на 18 марта один житель Белгорода получил минно-взрывные травмы в результате атаки украинских беспилотных аппаратов на регион. Он стал единственным пострадавшим в ходе инцидента.

У 18-летнего жителя зафиксировали травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья. Медики провели ему операцию, после чего его госпитализируют в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.

До этого еще два человека были ранены в результате атак беспилотников ВСУ на Белгород. У одного из них зафиксирована травматическая ампутация кисти, у второго – ампутация предплечья. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2.