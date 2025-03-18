ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию премьера правительства ХАМАС в Газе

Израильская армия подтвердила факт ликвидации в результате ударов по сектору Газа Иссама ад-Даалиса, который был фактическим премьер-министром правительства анклава, курируемого радикальным движением ХАМАС.

"В течение прошедшего дня, во вторник, Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам террористических целей и террористов по всему сектору Газа, включая террористов среднего и старшего ранга из политического бюро ХАМАС. Удары наносились для причинения урона управленческому и военному потенциалу ХАМАС и устранению угроз Государству Израиль и его гражданам", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что среди устраненных представителей ХАМАС высокого ранга был и Иссам ад-Даалис, которого в израильской армии назвали "главой правительства и самой высокопоставленной фигурой во власти в секторе Газа".

"Иссам ад-Даалис заменил на этой должности Рави Муштаху после того, как последний был устранен в июле 2024 года. На своей должности ад-Даалис отвечал за деятельность террористического режима ХАМАС в секторе Газа и курировал интеграцию всех ветвей ХАМАС в Газе и их использование в террористических целях", - говорится в тексте.

Помимо него, в ходе этой волны ударов в Газе были устранены Махмуд Марзук Абу-Ватфа, занимавший должность министра внутренних дел, министр юстиции Ахмед Амар Абдулла Альхата и Бахаджат Хасан Мухаммед Абу-Султан, командовавший силами внутренней безопасности ХАМАС, проинформировали в армии.

18 марта Армия обороны Израиля сообщила о нанесении масштабных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В канцелярии заявили, что цель ударов Израиля по Газе - освобождение всех заложников и отныне израильские войска будут действовать против ХАМАС "с нарастающей военной силой".

Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США. ХАМАС, по их версии, "до последнего момента соблюдал соглашение о прекращении огня".