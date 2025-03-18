Над Сумами заметили истребители F-16 ВСУ

В Сумской области днем 18 марта были замечены истребители F-16, переданные странами Запада Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Враг публикует кадры полета F-16 на малой высоте над Сумами», — говорится в публикации.

В какой части города были сняты кадры с летящими западными истребителями, неизвестно. Отмечается, что ВСУ могли начать использовать F-16 неподалеку от линии фронта.

17 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал о продвижении российских войск в Сумской области. По его словам, армия России прорвалась на территорию региона и начала очень интенсивное наступление.

Днем 18 марта украинские власти призвали жителей части населенных пунктов в Сумской области эвакуироваться. Речь шла о Хотени и 13 близлежащих селах.