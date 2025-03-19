Названа роль истребителей F-16 в Сумской области

Американские истребители F-16 Воздушных сил Украины выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел спецназа».

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По его данным, украинская армия пока не использует F-16 для сброса авиабомб (хотя они вооружены американскими GBU-39), поскольку эту функцию выполняют советские самолеты.

При этом F-16 на Украине оснащены ракетами класса «воздух-воздух» AIM-120B/С или AIM-9X Sidewinder.

«Они выполняют роль охотников на нашу авиацию», — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы Украины держат F-16 на удалении от передовой и используют в основном для прикрытия истребителей МиГ-29, сбрасывающих бомбы. Уточняется, что F-16 перемещаются на крайне низких высотах, чтобы не попасть под удар российской авиации.

Днем 18 марта в украинском городе Сумы были замечены американские истребители F-16.

До этого обозреватель издания The National Interest Брэндон Вайхерт писал, что усовершенствованные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» с увеличенной до 1000 километров дальностью полетов смогут наносить удары по аэродромам в разных уголках Украины и уничтожать истребители F-16.