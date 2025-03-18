Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с Германией будет в дальнейшем размещено ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Французский лидер уточнил, что на базе разместят модернизированные истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.

«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками», — отметил Макрон.

Ранее сенатор Владимир Джабаров сообщил, что реализация планов Парижа по размещению ядерного оружия в других странах Европы может привести к большой трагедии. Он добавил, что вооружения могут попасть в руки украинским боевикам.

Польша попросила у США ядерное оружие

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заметил, в свою очередь, что Франция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не может передать его другим странам Европы, однако может разместить его в них.