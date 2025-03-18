Хинштейн раскрыл подробности о разминировании курского приграничья

На данный момент в Курской области разминировали около 19 тысяч гектаров земли, 370 километров дорог, более 6,7 тысячи зданий и сооружений. Такие цифры назвал врио главы российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье», — рассказал он.

Отмечается, что группировку саперов в регионе планируется расширить до тысячи человек. Помимо того, готовится подмога из добровольческого батальона «Барс-Курск», которые в ближайшие дни смогут приступить к выполнению задач.

Ранее стало известно, что при осмотре территорий Курской области были найдены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, которые использовали солдаты ВСУ. В частности, военные инженеры обнаружили мины ПФМ-1 «Лепесток».