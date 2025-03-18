В зоне СВО замечен танк Т-72 с комплексом активной защиты "Арена"

Канал "Война История Оружие" опубликовал снимок русского танка Т-72, оборудованного дополнительной бортовой защитой, минным тралом и комплексом активной защиты "Арена" на башне. Утверждается, что фотография сделана в зоне спецоперации.

КАЗ "Арена" состоит из многофункциональной РЛС с "мгновенным" обзором пространства во всем защищаемом секторе и высокой помехозащищенностью, бортового вычислителя, пульта управления, служебной аппаратуры и 26 защитных боеприпасов очень быстрого действия, установленных в специальных мортирках - наподобие тех, что выстреливают дымовые гранаты.

После включения комплекс действует автоматически. Обнаружив угрозу для танка - летящую к нему ракету или снаряд, - "Арена" выпускает навстречу защитный пучок поражающих элементов, уничтожающих цель на подлете. Через 0,2-0,4 секунды комплекс готов поразить следующую цель.

Сектора обстрела соседних мортирок перекрываются, что позволяет поражать несколько целей, приближающихся с одного направления. От обнаружения до поражения цели проходит менее секунды.

Комплекс был впервые представлен в 1997 году на выставке вооружений в Омске и несколько десятилетий подвергался отладке и модернизации. В частности, создателям "Арены" удалось решить сложную проблему электромагнитной совместимости нескольких танков, оснащенных КАЗ и работающих в группе.

КАЗ не реагирует на мелкие цели типа осколков, пуль и малокалиберных снарядов, не реагирует на удаляющиеся от танка цели - например, собственные снаряды, - и низкоскоростные цели типа птиц.

К сожалению, в разряд низкоскоростных целей попадают и FPV-дроны, но создатели "Арены" уже работают над этим.