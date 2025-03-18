Названа причина расстрелов ВСУ жителей Харьковской области
Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей Харьковской области, если они симпатизировали России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, подобный сценарий можно было наблюдать в Мариуполе, однако теперь ситуация усугубилась.
Никто не отменял неонацистский характер киевской власти, учитывая поражения ВСУ на фронтах. Плюс бойцов они хотят постоянно запугивать, в Киеве опасаются, что у военнослужащих ВСУ на Харьковском и Курском, Донецком направлениях есть симпатии к России. Они же выгребали, призывали всех с юго-востока Украины. У них конфликт между неонацистами и русскоязычными. Впервые мы это увидели при освобождении Мариуполя, когда убивали мирных за симпатии к России. Сейчас все продолжается, может даже в более страшной форме, — сказал Дандыкин.
Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие ВСУ «устраивают беспредел» в отношении мирных жителей при отступлении с позиций в Харьковской области. По его словам, бойцы ВСУ организуют массовые убийства.
До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы России нанесли три удара по скоплению пехоты и техники армии Украины в поселке Боровая Харьковской области. По его словам, в последнее время населенный пункт используется ВСУ в качестве логистического центра и места накопления вооружения и военной техники. Минобороны РФ информацию не комментировало.