Бойцы Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей Харьковской области, если они симпатизировали России, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

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По его словам, подобный сценарий можно было наблюдать в Мариуполе, однако теперь ситуация усугубилась.

Никто не отменял неонацистский характер киевской власти, учитывая поражения ВСУ на фронтах. Плюс бойцов они хотят постоянно запугивать, в Киеве опасаются, что у военнослужащих ВСУ на Харьковском и Курском, Донецком направлениях есть симпатии к России. Они же выгребали, призывали всех с юго-востока Украины. У них конфликт между неонацистами и русскоязычными. Впервые мы это увидели при освобождении Мариуполя, когда убивали мирных за симпатии к России. Сейчас все продолжается, может даже в более страшной форме, — сказал Дандыкин.

Ранее руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие ВСУ «устраивают беспредел» в отношении мирных жителей при отступлении с позиций в Харьковской области. По его словам, бойцы ВСУ организуют массовые убийства.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы России нанесли три удара по скоплению пехоты и техники армии Украины в поселке Боровая Харьковской области. По его словам, в последнее время населенный пункт используется ВСУ в качестве логистического центра и места накопления вооружения и военной техники. Минобороны РФ информацию не комментировало.