Москвич «потерялся» на СВО между четырьмя частями, был объявлен в СОЧ и попросил о помощи

Участник специальной военной операции (СВО) оказался лишен выплат и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть (СОЧ). О том, как военнослужащий «потерялся» между четырьмя воинскими частями, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Мужчину призвали в войска осенью 2022 года. С июля 2024-го ему перестали начислять денежное довольствие. Без денег остался не только солдат, но и его жена, находящаяся на поздних сроках беременности.

Выяснилось, что после перенесенной во время СВО операции бойца отправили в воинскую часть для выздоравливающих. Затем его прикомандировали еще к одному соединению — третьему по счету. Тем временем вторая в/ч объявила солдата в розыск.

Когда бойцу удалось объяснить легальность своего отсутствия (он был в 45-дневном отпуске), ему перестали начислять выплаты. Выяснилось, что за это время его объявила в СОЧ четвертая по счету воинская часть. Тогда солдат и обратился к Иванову за помощью. «Ситуация у него была критической», — пояснил парламентарий, направивший документы о злоключениях военнослужащего в военную прокуратуру.

Ранее другого бойца СВО признали СОЧ после смерти. Установить ошибку также помогло только обращение в военную прокуратуру.