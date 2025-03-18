Судьба городов Херсон и Запорожье, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины, во многом будет зависеть от встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, результаты переговоров лидеров двух стран могут определить дальнейшее развитие ситуации в российских регионах.

Давайте подождем итогов переговоров России и США и тогда сделаем первые выводы. Такая ситуация, как богатырь перед камнем — прямо пойдешь, налево, направо. Непонятно куда идти. [Судьба Херсона и Запорожья] зависит от исходов переговоров. Большой вопрос — как дальше пойдут переговоры с США. После встречи Путина и Трампа, которая, возможно, произойдет в апреле месяце, [станет ясно], — пояснил Перенджиев.

Ранее постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонскую и Запорожскую области. Дипломат подчеркнул, что если Запад не поставит президента Украины Владимира Зеленского с его провокациями на место, то обсуждаемые на данном этапе параметры урегулирования конфликта покажутся Киеву несбыточной мечтой.