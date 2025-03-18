Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что большая группа иностранных наемников ВСУ оказалась в окружении на курском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, в группу в основном входят англоязычные наемники, большинство из которых - специалисты военного профиля. Также в группе есть пять-шесть ученых, профиль которых пока неизвестен. Координатор подполья уточнил, что ученые передвигаются с личной охраной.

«Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы, <…> словом много [наемников]», - подчеркнул Лебедев.

На прошлой неделе Минобороны РФ объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российским силам осталось освободить пять приграничных населенных пунктов Курской области. Позже он сообщил, что ВСУ пытаются удержать всего три населенных пункта.