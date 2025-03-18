Украинский генерал увел подчиненных с важного участка фронта

Бывший командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, критиковавший Владимира Зеленского и назначенный в феврале командующим тактической группы, находящейся в ДНР, сообщил об отводе войск на одном участке.

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"На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций", - написал Наев в своем телеграм-канале.

Он объяснил это необходимостью сохранить жизнь и здоровье личного состава. Генерал утверждает, что отход осуществлен якобы на более выгодные позиции обороны.

Наев также признался, что на передовой бывает не каждый день, но заверил, что в его подчинении находятся "сильные и преданные воины", которые "делают свое дело", несмотря на усталость, погоду и обстоятельства.

Ранее, сообщая о своем новом назначении, Наев не раскрывал, какую тактическую группу возглавил. Но по данным украинских СМИ, он является командиром тактической группы "Великая Новоселка". Украинская карта боевых действий Deep State показывала, что в последние дни ВСУ на этом направлении отступали из населенного пункта Скудное, а российские войска наступали в направлении Веселого.