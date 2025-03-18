ВСУ потеряли машину на базе Starship

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли мостоукладчик М60 AVLB производства США, который построен на базе редкого танка M60A2 Starship. Об этом сообщает «Российская газета».

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Инженерную машину уничтожили Вооруженные силы России в ходе операции по освобождению курского приграничья.

Первые мостоукладчики строили на основе корпусов танков M60 и M60A1, а с 1987 по 1996 год выпускали M60A1 AVLB. В основе этих машин лежит M60A2 Starship — танк, который мог вести огонь обычными снарядами и противотанковыми ракетами Shillelagh. Считается, что Киеву передали 18 мостоукладчиков M60 AVLB.

Машина может нести мостовую конструкцию длиной 18 метров с грузоподъемностью 60 тонн или 15-метровый мост, выдерживающий 70 тонн. M60A1 AVLB весит 48,4 тонны.

Ранее в марте стало известно, что Вооруженные силы России захватили переданный ВСУ немецкий танковый мостоукладчик Biber в Курской области. Машина на шасси танка Leopard 1 несет мост длиной 22 метра.