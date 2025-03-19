Минобороны приняло важное решение по Курской области

Военнослужащим, которые встали на защиту Курской области после вторжения ВСУ, будет предоставляться статус ветерана боевых действий. Такое решение приняло Минобороны. Ведомство внесло в Госдуму необходимый для этого законопроект. Нижняя палата одобрила поправки в первом чтении 19 марта.

Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий согласно законопроекту будет полагаться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, а также полицейским, сотрудникам Росгвардии, пожарным, прокурорам, работникам СКР и сотрудникам органов принудительного исполнения. Речь идет о бойцах, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения ВСУ на российскую территорию. Также ветеранами станут те, кто противостоит провокациям на госгранице.

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В первую очередь речь идет о Курской области. Однако конкретный перечень территорий «в связи с динамикой СВО» будет определять правительство. В первом чтении этого законопроект был поддержан единогласно. Однако думцы попросили Минобороны распространить статус ветерана и инвалида боевых действий не только на кадровых военных и сотрудников силовых ведомств, но и на добровольцев. Замглавы Минобороны Виктор Горемыкин пообещал депутатам представить такую поправку ко второму чтению законопроекта.