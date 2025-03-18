СМИ: Бронегруппы ВСУ разгромили при попытке зайти в Белгородскую область

Несколько бронегрупп ВСУ предприняли попытку зайти из Сумщины в Белгородскую область, но были разбиты. Об этом сообщает Mash.

© Российская Газета

Техника и живая сила пытались осуществить прорыв в Краснояружский район Белгородской области. Возле Прилесья - Графовки их обнаружили. Завязался бой.

Российским бойцам удалось уничтожить танк, БМП, ББМ и несколько боевиков. Уцелевшие скрылись в лесополосе. Сейчас их накрывают ударами артиллерии.

Вероятно, на фоне катастрофического разгрома в Курской области противник решил отвлечь внимание ВС РФ. Тем временем российские бойцы продолжают уничтожать ВСУ в курском приграничье. Киевское командование пытается стянуть туда резервы, опасаясь прорыва ВС РФ в Сумскую область.