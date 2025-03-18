Сведения о масштабах дезертирства в ВСУ поражают, сообщает Defence24.

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"Миллионные взятки, самоубийства, тысячи дезертиров, отставки и панический страх перед беспилотниками - всплывают факты, показывающие темную сторону и проблемы украинской обороны", - пишет польское издание.

По словам украинских военнослужащих, дезертирство стало обычным явлением в ВСУ. Ситуация осложняется тем, что в условиях и без того острой нехватки личного состава украинцы испытывают проблемы с эвакуацией раненых из-за постоянных ударов российских беспилотников.

"Мы как боксер в двенадцатом раунде, бум, бум, бум", - описал ситуацию один из военнослужащих ВСУ.

Между тем еще не мобилизованные украинцы всеми способами пытаются избежать призыва, прячась от патрулей ТЦК. Многие из тех, кто все же попался, предпочитают избежать призыва, выбрав тюремное заключение вместо мобилизации, так как имеют на это право. Но в конечном счете они все равно оказываются в рядах ВСУ.

Однако больше всего шокируют данные о числе дезертиров, отмечает Defence24. Осенью прошлого года их число оценивалось в 100-200 тысяч человек. Военнослужащие ВСУ утверждают, что около трети мобилизованных бегут с фронта сразу после прибытия. Число дезертиров настолько велико, что многие командиры даже не оформляют на них соответствующие документы, так как времени на это не хватает.

"В данном случае масштабы очень большие, леденящие кровь", - пишет издание.

Те, кто утверждал, что конфликты заканчиваются исчерпанием резервов, были правы, подводит итог Defence24.