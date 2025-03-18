Дрон снял пылающую после удара ВСУ газоизмерительную станцию "Суджа"

Сбежавшие из Курской области боевики ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа". Она до недавнего времени оставалась единственным каналом поставок газа из России в страны Евросоюза.

Видео пылающей ГИС опубликовали в Telegram-канале разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны". Это одно из подразделений, участвовавших в операции "Поток". Пораженный объект сняли с с беспилотника.

Станция находится практически на самой российско-украинской границе. Вероятно, отступавшие оккупанты поразили ее артиллерийским ударом или атаковали дронами-камикадзе.

В настоящий момент продолжается зачистка Суджи и окрестных сел. Идет эвакуация мирных жителей. Между тем враг обстреливает освобожденные населенные пункты. Украинское командование стягивает резервы к курскому приграничью, опасаясь глубокого прорыва ВС России в Сумскую область.