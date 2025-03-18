Дрон снял пылающую после удара ВСУ газоизмерительную станцию "Суджа"

Российская Газета

Сбежавшие из Курской области боевики ВСУ уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа". Она до недавнего времени оставалась единственным каналом поставок газа из России в страны Евросоюза.

Видео пылающей ГИС опубликовали в Telegram-канале разведывательно-штурмовой бригады "Ветераны". Это одно из подразделений, участвовавших в операции "Поток". Пораженный объект сняли с с беспилотника.

Станция находится практически на самой российско-украинской границе. Вероятно, отступавшие оккупанты поразили ее артиллерийским ударом или атаковали дронами-камикадзе.

В настоящий момент продолжается зачистка Суджи и окрестных сел. Идет эвакуация мирных жителей. Между тем враг обстреливает освобожденные населенные пункты. Украинское командование стягивает резервы к курскому приграничью, опасаясь глубокого прорыва ВС России в Сумскую область.

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