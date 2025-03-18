Первую в 2025 году партию дронов "КУБ" отправили в войска

Концерн "Калашников" впервые в нынешнем году поставил управляемые боеприпасы "КУБ" в рамках государственного контракта. Партия дронов поставлена в полном объеме.

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А вообще в прошлом году производство управляющих боеприпасов увеличили в десять раз. Об этом сообщают в концерне "Калашников".

Управляемые боеприпасы "КУБ" эффективно используют в зоне спецоперации. А в 2024 году концерн заключил первый контракт на поставку управляемых боеприпасов "КУБ-Э" за рубеж.

Управляемые боеприпасы "КУБ" предназначены для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Они действуют в любое время суток, при ветре с порывами до 10 метров в секунду. Система управления передает команды управления в режиме реального времени.

"РГ" писала о том, что дроны-камикадзе семейства "КУБ" стали грозной силой на поле боя и настоящей головной болью для украинской армии. Легкие и незаметные, практически бесшумные ударные беспилотники могут запускаться скрытно и точно поражать разведанные цели.