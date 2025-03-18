Военным медикам удалось разработать уникальные методы лечения военнослужащих, отравившихся в ходе операции «Поток» в Курской области. Об этом в госпитале спецназа «Ахмат» рассказали военкору RT Владу Андрице.

Бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток», всего 800 человек, прошли 15 км по бездействующему с 1 января газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа.

По словам врачей, военнослужащие во время похода по трубе получили по сути ингаляцию нефтепродуктами и у них проявились симптомы неспецифического воспаления легких.

«Достаточно коварное состояние, которое развивается не сразу, на второй, на третий, у кого-то на четвертый день после того, как они покинули трубу», - пояснил военный врач Вадим.

При этом с такой проблемой еще никто в мире не сталкивался, готовых схем лечения просто не существовало и врачам пришлось «практически с колес» заниматься подбором препаратов для лечения химического поражения легких, к которому присоединилась бактериальная инфекция.

«Это сложное отравление в большом объеме, и пришлось поломать голову, продумать определенную схему», - подчеркнул врач.

Медики «Ахмата» находятся на постоянной связи со специалистами из Санкт-Петербурга и Москвы, куда отправили на лечение часть пострадавших военнослужащих.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присвоить звания Героев России участникам операции «Поток».