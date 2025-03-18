Новая тактика применения дронов обеспечила ВС РФ успех в Курской области

Высокая концентрация ударных беспилотников и применение новой тактики обеспечили успех российской операции в Курской области, сообщает Forbes.

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Российские войска сосредоточили в Курской области своих лучших операторов беспилотников, управляющих оптоволконными беспилотниками, и использовали их не для ударов по передовым отрядам ВСУ, а для уничтожения логистики противника.

"Атакуя транспортные средства, доставляющие продовольствие, топливо и боеприпасы на передовую, и препятствуя ротации войск и эвакуации раненых, они изолировали передовые силы", - пишет издание.

Это подтверждается большим количеством видеороликов с атаками российских дронов, включая применение ударных БПЛА из засады, когда они приземляются у дороги и дожидаются своей цели на земле. Оптоволоконным дронам требуется относительно мало энергии для связи, поэтому они могут находиться в засаде в течение длительного времени.

Однако ударами по логистике проблемы ВСУ не ограничились.

"Когда украинцы в конце концов были вынуждены покинуть свои позиции, отступающие войска подверглись массированной атаке беспилотников", - пишет Forbes.

Новые оптоволоконные беспилотники, которые Россия строит тысячами, представляют собой вызов для Украины, делает вывод издание.