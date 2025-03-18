Росгвардия уничтожила бойцов ВСУ ударным FPV-дроном

На Харьковском направлении операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили группу бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 18 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, оператор БПЛА обнаружил опорный пункт ВСУ и передал координаты блиндажа в командный пункт. Вскоре по указанной цели нанес удар FPV-дрон, уничтоживший противника.

Артиллерия Росгвардии ликвидировала живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.