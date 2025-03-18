Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгородской области

В Белгородской области ситуация остается тяжелой из-за активных обстрелов Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области», — заявил Гладков в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что все ответственные службы, включая первую часть министерства обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», находятся в состоянии повышенной готовности и занимаются обеспечением безопасности жителей. Гладков также пообещал держать население в курсе любых изменений в обстановке.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород и область, в результате чего были ранены два человека. Он также заявил о падении обломков в поселке Комсомольский, повредивших крышу частного дома.