В Курской области пять человек ранены украинскими дронами

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о последствиях ударов ВСУ.

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Четверо мужчин пострадали от ударов двух FPV-дронов в Суджанском районе. Мирные жители в возрасте от 37 до 52 лет с различными ранениями доставлены в Курскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В Тимском районе беспилотник самолетного типа ударил рядом с ГАЗелью, которая перевозила хлеб. 37-летний водитель получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Мужчина также был доставлен в Курскую областную больницу.

Утром 18 марта ВСУ обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по зданию администрации и стоящим рядом зданиям. У них выбиты окна, повреждены фасады. Повреждения получили личные автомобили сотрудников ОАО "Псельское".

По предварительным данным, в результате этого обстрела люди не пострадали. Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы. Александр Хинштейн напомнил, что в регионе действует запрет на въезд в ряд населенных пунктов.