Южная Корея готовится к штурму бункеров Ким Чен Ына с помощью робособак

Южная Корея и США начали военные учения по блокированию и штурму туннелей, которые могут быть путями для эвакуации из бункера лидера КНДР Ким Чен Ына и других высших руководителей, сообщило издание Korea JoongAng Daily. Маневры продлятся четыре дня, в них участвуют 370 военных. Солдаты используют беспилотники и роботов-собак.

Издание отмечает со ссылкой на командование наземных операций южнокорейской армии, что под стратегическими объектами в КНДР прорыты тысячи туннелей. Кроме того, среди важных подземных сооружений — хранилища оружия массового поражения. На проведение подобных учение, помимо всего прочего, повлияла ситуация с туннелями в секторе Газа, которые ХАМАС использует при борьбе с ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что минимум семь человек получили травмы в городе Пхочхон в Южной Корее. Во время учений военнослужащие случайно выпустили в жилой дом снаряд.

Бомбы обрушились на жилые помещения в 10:05 по местному времени (04:05 мск). Повреждения были зафиксированы на семи домах. Также снаряды задели здание церкви. Четверым из пострадавших требуется медицинская помощь, они получили серьезные травмы. Остальные были ранены незначительно.

Власти Южной Кореи проводят расследование происшествия. На данный момент известно, что военно-воздушные силы страны допустили нештатный сход восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16. Учения проходили за пределами полигона.