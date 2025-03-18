В России опровергли заявление Трампа о масштабном окружении ВСУ в Курской области
Сообщения об окружении в Курской области большого числа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствуют действительности.
Об этом заявил военный блогер Владимир Романов в Telegram.
О попадании в «котел» украинских подразделений в Курской области заявил, в частности, президент США Дональд Трамп.
Он пояснил, что на территории региона украинские войска представлены группами по 4-6 человек и «при обнаружении сразу уничтожаются», — отметил блогер.
«ХЗ, зачем Трамп это [окружение] сам придумал», — добавил он.
Названо число украинских боевиков, остающихся в Курской области
18 марта Минобороны России отчиталось об ударе по скоплению ВСУ в Курской области. Удар был нанесен с борта вертолета Ка-52М. О потерях противника не сообщается.