Над регионами России за ночь сбили 57 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны сбили за ночь 57 беспилотников над территорией страны. Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что 35 дронов было сбито над территорией Курской области, 13 — над Орловской областью. Семь беспилотников было уничтожено над Азовским морем и по одному — над территорией Тульской и Брянской областей, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ночью 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в городе Кропоткин Краснодарского края. В результате атаки прозвучало как минимум три взрыва, а на месте падения дронов возник пожар.