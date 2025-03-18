Свыше 200 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа
Число жертв ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по работе со средствами массовой информации в палестинском анклаве.
По информации управления, в результате авиаударов израильских ВВС по сектору Газа погибли не менее 200 человек. Отмечается, что большинство из них были жителями населенных пунктов, находящихся на юге анклава.
Axios: Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа
В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.
19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.
Ранее США сделали ХАМАС «последнее предупреждение».