Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине

Московский Комсомолец

Турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости заявил, что Россия будет категорически против отправки военнослужащих Североатлантического альянса или европе6йского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев.

Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине
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По его словам, в настоящий момент одним из двух важнейших вопросов, которые касаются прекращения огня, является вопрос о том, кто будет миротворцами.

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«РФ выступает категорически против отправки на линию фронта военнослужащих НАТО или какого-то другого европейского контингента. Думаю, что решить данную проблему могло размещение миротворческих сил ООН», - отметил Озер.
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