Турецкий политолог заявил, что Россия будет против войск НАТО на Украине
Турецкий политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости заявил, что Россия будет категорически против отправки военнослужащих Североатлантического альянса или европе6йского контингента на территорию Украины в качестве миротворцев.
По его словам, в настоящий момент одним из двух важнейших вопросов, которые касаются прекращения огня, является вопрос о том, кто будет миротворцами.
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