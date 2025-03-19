Расчеты "Градов" уничтожили опорные пункты и скопление техники ВСУ

Расчеты ракетных систем залпового огня "Град" группировки войск "Запад" уничтожили опорные пункты и скопление боевой техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожили скопление боевой техники, опорные пункты, блиндажи и живую силу ВСУ на одном из направлений СВО", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что расчеты "Градов", получив координаты целей, в кратчайшие сроки прибыли на огневые позиции, произвели залпы и оперативно покинули позиции.

Как рассказал командир боевой машины с позывным Степ, расчет работает очень слаженно. "Все друг друга понимаем, не маленькие дети. От этого идет и слаженность", - отметил он.