Россия и Пакистан проведут совместное военно-морское учение

Отряд кораблей ВМФ России совместно с ВМС Пакистана проведут совместное военно-морское учение PASSEX в Аравийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Накануне командный состав отряда российских кораблей поучаствовал в конференции и ряде официальных встреч с представителями ВМС Пакистана. Участники обговорили детали проведения предстоящего учения. После проведения переговоров стороны обменялись дружескими рукопожатиями, памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей.

На учениях российский флот представят корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенег" (из состава Тихоокеанского флота).

Мероприятие пройдет в акватории Аравийского моря. В ходе учений корабли двух государств отработают задачи совместного маневрирования, элементы связи и другие факторы взаимодействия.

Недавно в северной части Индийского океана прошли военно-морские учения России, Китая и Ирана "Морской пояс безопасности - 2025". Их цель - обеспечение морской безопасности, противодействие пиратству и терроризму на море, а также охрана морских коммуникаций.