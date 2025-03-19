Хуситы нанесли четыре удара по американскому авианосцу

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Об этом заявил представитель сформированных движением «Ансар Аллах» Вооруженных сил Яхья Сариа в Telegram.

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Он уточнил, что атака была осуществлена с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников. Отмечается, что это четвертый за 72 часа удар.

16 марта Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли Соединенных Штатов в Красном и Аравийском морях. До этого они нанесли удар по авианосцу USS Harry Truman и военным кораблям сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.